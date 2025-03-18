Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, Ramazan ayı nedeniyle hayırseverlere ihtiyaç sahiplerine yardım çağrısında bulundu.

Gülabibey Mahallesinin 45 binin üstünde nüfusunun olduğunu belirten Belli, önceki yıllara oranla yardımlarda düşüş yaşandığını belirtti.

Hayırseverlerden gelen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını kaydeden Belli, “Önceki yıllara göre yardımlarda düşüş var. Ancak ihtiyaç sahipleri de yardım bekliyor. Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmaya devam edeceğiz. Hayırsever vatandaşlarımızdan daha çok yardım bekliyoruz” dedi.