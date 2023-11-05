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Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bir muhtar, tartıştığı oğlu tarafından öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çamlıyayla ilçesi Korucak Mahallesi Muhtarı Mevlüt Sandal (47), dün gece oğlu K.S. (17) ile tartıştı. İddiaya göre tartışma kavgaya dönüşünce K.S., tabancayla babasına 2 el ateş etti. Kafasından yaralanan muhtar olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli K.S. ise gözaltına alındı.

Öte yandan, 4 Ekim 2023 tarihinde muhtar Mevlüt Sandal, bir kadın tarafından otomatik av tüfeğiyle vurulmuş, tedavi edildikten sonra taburcu olmuştu.

İHA