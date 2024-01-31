Önceki gün eylem yapan bazı Kırkdilim köyü sakinleri içme suyu sorunu yaşadıklarını belirterek, pis su içtiklerini iddia etmişlerdi.

Gazetemizi ziyaret eden Kırkdilim Köyü Muhtarı Mustafa Dalkılıç, İl Sağlık Müdürlüğü’nün analiz raporlarını göstererek, sularının temiz olduğunu söyledi.

‘SU PİS OLSA ANALİZLER NEDEN TEMİZ ÇIKSIN?

Söz konusu haberde iddia edilen şeylerin aslı olmadığını ifade eden Muhtar Mustafa Dalkılıç, “İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri her 3 ay da bir gelerek analiz yapıyorlar. En son 4 Aralık 2023 tarihinde analiz yaptırdık. Yine temiz çıktı. Su depomuzda klorumuz var. Otomatik olarak klorlanıyor. Bu suyu köylülerimiz 60-70 yıldır içiyor. Köy sakinlerinin iddiaları asılsızdır. Feruz ve Eymir köyünden gelen suların foseptik kuyuları dereye aktığından dolayı suyun pis olduğunu söylemişler. Buralardan sızıntı olsa analiz sonuçları neden temiz çıksın. İddialar tamamen yalan” dedi.