Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Yıldırım Külcü, beraberinde dernek yönetim kurulu üyesi muhtarlarla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığını ziyaret etti.

Yıldırım Külcü ve beraberindekiler, yeniden güven tazeleyerek göreve seçilen İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanlığına seçilen Resul Yiğitoğlu ve İl-İlçe yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

Ziyarete, İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, Muhtarlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Önder Göcen, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Genel Meclisi Üyeleri; Yusuf Sapancı, Ömer Boyraz ile İl ve İlçe Yönetimi Kurulu Üyeleri katıldı.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, muhtarlık kurumunu önemsediklerini, muhtarların halkla kamu kurumları, siyasiler ve bürokratlar arasında köprü vazifesi görerek önemli bir görevi yerine getirdiklerini, demokrasinin en önemli halkalarından birinin de muhtarlık olduğunu belirterek, köylerin ve kırsal alanın sorunlarının çözümünde muhtarlarla birlikte hareket etmeye devam edeceklerini açıkladı. Solmaz, nazik ziyaretlerinden dolayı Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Yıldırım Külcü ve yönetimine teşekkür etti.

