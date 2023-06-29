FATİH BATTAR

Çorum’da yağma suçundan dolayı ceza alan 3 köy muhtarı ve 2 kişinin yakınları bugün protokol bayramlaşmasında AK Parti İl Başkanı Murat Günay’ı protesto etmek istedi.

Yeni Belediye binası önüne giden muhtarların aileleri ve yakınları emniyet güçlerine zorluk çıkarınca gözaltına alındı.

Daha önce AK Parti İl Başkanlığı önünde İl Başkanı Murat Günay’ı protesto eden grup, bu sefer protokol bayramlaşmasına katılarak, Murat Günay’ı istifaya çağırdı.

Grubun bayramlaşma alanına alınmaması üzerine grup emniyet güçlerine güçlük çıkarınca 6 kişi gözaltına alındı.