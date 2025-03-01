Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Yıldırım Külcü, yönetim kurulu üyeleri ve köy muhtarları ile MHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Ziyaret sırasında, Çorum merkez köyleri ve ilçe köylerinin mevcut durumu, altyapı ihtiyaçları ve köy sakinlerinin beklentileri üzerine kapsamlı istişarelerde bulunuldu.

Kayrıcı, muhtarların, köylerin ve vatandaşların sesi olduğuna vurgu yaparak, talepleri dinlemenin ve çözüm üretmenin önemini bir kez daha dile getirdi.

Kayrıcı, “Muhtarlarımız, köy sakinlerinin ihtiyaçlarını en iyi bilen ve bizlere ileten önemli temsilcilerdir. Bugün, Genel Merkezimizde bir araya gelerek, köylerimizin durumu hakkında istişarelerde bulunduk. Muhtarlarımızın beklentilerini dinleyerek, çözüm noktasında üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Seçim sürecinde vaat ettiğimiz konuları, hemşehrilerimiz ve köylerimizin yararına olacak şekilde, öncelik sırasına göre hayata geçirmek için her türlü olumlu katkıyı sağlamaya devam ediyoruz ve edeceğiz” dedi.

Kayrıcı, şunları dile getirdi:

“Genel Merkezimizde ve meclisteki makamımız ve odamız bizim değil, tüm hemşehrilerimizindir. Herkese kapımız sonuna kadar açıktır.”

