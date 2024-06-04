İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Toplu konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İskilip’e yapılacak 265 konutun ihalesinin yapıldığını açıkladı.

İhalenin yapılmasını ilçenin uzun zamandır özlemle beklediğini belirten Başkan Çizikci, 265 konutun yapılacağı projenin ihalesini Özbek Yapı İnşaat firmasının kazandığını belirterek, proje yetkilisi Hakan Tavlar ile bir araya gelerek yapılacak çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunduklarını aktardı.

Yeni konutların yapılmasıyla birlikte ilçede yaşam standartlarının yükselmesini, vatandaşların modern ve güvenli yaşam alanlarına kavuşmasını hedeflediklerini ifade eden Çizikci, “Özbek Yapı İnşaat firması, ilçemizin konut ihtiyacını karşılayacak bu büyük projeyi en kısa sürede tamamlamak için tüm imkanlarını seferber edecek. Hakan Tavlar, projenin detayları ve planlanan çalışma süreci hakkında bizlere bilgi verdi. İnşaatın, ilçemize büyük katkılar sağlayacağına inancımız tam.

Yeni konutların yapılmasıyla birlikte ilçemizde yaşam standartlarının yükselmesini, vatandaşlarımızın modern ve güvenli yaşam alanlarına kavuşmasını hedefliyoruz. Proje süresince halkımızın sabrı ve desteği için şimdiden teşekkür ederiz. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.