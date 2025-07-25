Murat Can Çalışkan Savate Milli takım seçmelerinde başarı olarak Özbekistan’da dün başlayan Dünya Şampiyonasında milli takımda mücadele edecek.

Kocaeli Derince’de yapılan Savate Milli takım seçmesinde mücadele eden Murat Can Çalışkan 42 kiloda tüm rakiplerini yenerek birinci oldu ve milli takımda görev yapmaya hak kazandı.

Antrenörü Aydın Fırat yönetiminde yaptığı çalışmalar sonunda milli takımda mücadele etmeye hak kazanan Murat Can Çalışkan 14-21 Temmuz tarihlerinde Çankırı Kamp Eğitim Merkezinde Azerbaycan ve Türk milli takımlarının ortak kampına katıldı.

Milli takım bu kampı dün tamamlayarak bugün Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te yapılacak olan Savate Assult Dünya Şampiyonasında yıldızlar kategorisinde Murat Can Çalışkan mücadele edecek.

Mili Takımlar Genel Koordinatörü Satılmış Kibaroğlu takım olarak iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve morallerin yüksek olduğunu belirterek ‘Milli takım kafilesi olarak ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğimizi ve İstiklal Marşımızı dünyaya dinleneceğimizden kimsenin şüphesi olmasın’ dedi.