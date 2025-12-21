Başörtüsünü aşağılayan bir video paylaşan Murat Övüç, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan" tutuklandı.
"Parsel Parsel Eylemişler Dünyayı" şarkısı eşliğinde başörtülü bir video çeken Övüç hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Murat Övüç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan Övüç "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklandı.
"ARTIK NORMAL DAVRANIYORUZ"
Ünlü fenomen, videonun gündeme oturması sonrası yaptığı açıklamada, "Allah aşkına yeter. Artık normal davranıyoruz, smokinle çıkıyoruz. Artık insanlara güzel örnek olmak istiyoruz. 3 yıl önceki paylaşımı gündeme getiriyorsunuz, ayıp" ifadelerini kullandı.