Çorum’un sevilen simalarından Musa Açır (64) hayatını kaybetti.

Merhum Musa (Kireçci Musa) ve Firdevs Acır'n oğulları, Emine Açır’ın eşi, Alev Açır Kurnaz'ın babası, Ali, Arif, Yaşar, Ümit Açır'ın kardeşleri, Hakan Kurnaz'ın kayınpederi, Radyo Gün ve Gün TV Sahibi Güngör Atak’ın eşi Perihan Atak’ın amcası olan Musa Açır, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Evinde kalp krizi geçiren ve ambulansla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Musa Açır, yoğun bakım ünitesinin dolu olmasından dolayı Çorum Özel Hastanesi yoğun bakım ünitesine alındı. Musa Açır, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakip Akşemsettin Camii’nde kılınacak cenaze namazına ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verilecek.