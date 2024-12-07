İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 15 Aralık Pazar günü Çorum'a geliyor.

Bugün basınla sabah kahvaltısında bir araya gelen İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, seçimlerin ardından kurultay sürecine girdiklerini bu kapsamda Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu ile iktidara yürüme kararı aldıklarını söyledi.

Türkiye'nin ve milletin sorunlarını tek ve en net dile getiren Müsavat Dervişoğlu'nun 15 Aralık Pazar günü saat 18:00'da Çırağan Sarayı'nda Çorumlu hemşerileri ile buluşacağını belirten Yıldız; "Tüm hemşerilerimizi İYİ Partimize gönül vermiş herkesi programa davet ediyorum." dedi