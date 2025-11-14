Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bölge şubeleri arasındaki iletişimi ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen Hasbihal Toplantısı, MÜSİAD Çorum Şubesi evsahipliğinde geniş katılımla gerçekleştirildi.

Dün akşam Anitta Otel’de gerçekleşen Hasbihal Toplantısına MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Amasya, Kırıkkale, Kastamonu, Tokat ve Yozgat şube başkanları, üyeleri ile MÜSİAD Genel Merkez yöneticileri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantıda, katılımcı şube başkanları ve yöneticiler söz alarak bölgesel çalışmaları değerlendirdiler.

MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Murat Ömer Battal ve MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir toplantıda birer konuşma yaparak teşkilat çalışmaları, sektör kurulları ve gelecek dönem hedefleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan açıklamada, toplantının bölge ekonomisinin gelişmesi, şubeler arası koordinasyonun güçlenmesi ve yeni iş birliklerinin kurulması açısından verimli geçtiği ifade edildi.

Toplantının sonunda görüş ve öneriler alınarak bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde ortak kararlar alındı.

VALİ ÇALGAN VE BAŞARANHINCAL’A ZİYARET

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Çorum ziyareti kapsamında Vali Ali Çalgan ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti.

Burhan Özdemir başkanlığında, Çorum Şube Başkanı Ömer Battal’ın da yer aldığı heyet ilk olarak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ile bir araya geldi. Heyet daha sonra Vali Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerde Çorum’un ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak iş birlikleri, yatırım fırsatları ve geleceğe yönelik projeler üzerine istişarelerde bulunulduğu belirtildi.

Çalgan ve Başaranhıncal da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, MÜSİAD heyetine teşekkür ettiler.

ŞEHİT AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

MÜSİAD heyeti ayrıca, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 28 yaşındaki Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği’nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit Burak İbbiği’nin babası Rüştü İbbiği ile görüşen Burhan Özdemir, başsağlığı dileklerini iletti.