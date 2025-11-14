Erzincan merkezli aralarında Çorum'un da bulunduğu 35 ilde eş zamanlı düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 102 zanlıdan 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet veri tabanlı sosyal medya üzerinden örgütlenerek bulundurulması yasak olan silah ve patlayıcı maddelerin ticaretine yönelik ülke genelinde planlı ve organize şekilde hareket ettikleri belirlenen 111 şüpheliye yönelik çalışma başlattı.

OPERASYON YAPILAN İLLER ARASINDA ÇORUM DA VAR

Bu kapsamda Erzincan merkezli Çorum, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Edirne, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

99 şüpheli gözaltına alındı

Zanlıların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 2 el bombası, 20 ruhsatsız tabanca, 22 ruhsatsız tüfek, 5 kurusıkıdan bozma silah, 4 kurusıkı silah, 492 tabanca fişeği, 168 av tüfeği fişeği ve 94 kurusıkı fişeği olmak üzere 756 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 99 şüpheliden 9'u tutuklandı, 33'ü adli kontrol şartıyla, 6'sı savcılıktan, 51'i ise emniyetteki ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.

Öte yandan Refahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca, silah ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla salıverildi.