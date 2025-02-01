Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Çorum Şubesi 6. Olağan Genel Kurulu'nda Murat Ömer Battal başkanlığındaki yeni yönetim kurulu açıklandı.
Dün akşam Samsun Yolu Altınkaya Arena'da düzenlenen genel kurulda Murat Ömer Battal başkanlığındaki MÜSİAD Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
Mehmet Emin Türker Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanmadan Sorumlu)
Ali Dost Başkan Yardımcısı (Sektör Kurulları)
Bahadır Özkılıç Başkan Yardımcısı (Dış İlişkiler)
Eşref Demirkan Başkan Yardımcısı (Bütçe ve Mali İşler)
Fatih Turbay Başkan Yardımcısı (Planlama Eğitim)
Murat Demir Başkan Yardımcısı (Kurumsal)
Kenan Özdemir Üyelik İlişkileri Komisyonu Başkanı
Yönetim Kurulu Asil Üyeleri Mehmet Agah Özküçükgöz, Kadir Akyol, Ömer Torun ve Türker Tokgöz
Denetleme Kurulu Asil Üyeleri Abdullah Volkan Altın, Ali İlker Tosun ve Hasan Kiraz.