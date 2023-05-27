Çorum 'un Sungurlu ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili haklarında dava açılan baba 15 yıl, oğlu da 26 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sungurlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Mustafa İçöz'ün silahla öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan sanıklar Ahmet Özkarslı ve babası Mehmet Özkarslı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bulundukları cezaevinden katıldı.

İçöz'ün yakınları ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen müşteki avukatı, sanıkların kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması ve cezada indirim uygulanmamasını talep etti.

Sanık Mehmet Özkarslı ise olayın aniden geliştiğini ve suçsuz olduğunu savunarak, beraatini istedi.

Sanık Ahmet Özkarslı da olayın bir anda geliştiğini anlatarak, "Maktulün tehdit etmesi sonucu bir anda sinirime hakim olamadım. Önce yere sıkacaktım, mermiler sekerek maktüle isabet etmiştir. Ben vurmasaydım o eve gidip silah alıp bizi vuracaktı. Adaletinize güveniyorum, keşke böyle bir şey yaşanmasaydı." dedi.

Sanık Ahmet Özkarslı'ya kasten öldürme suçundan müebbet hapis, ruhsatsız silah bulundurma suçundan 2 yıl hapis ve 60 gün adli para cezası veren mahkeme heyeti, sanığın geleceği üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurarak cezayı kasten öldürmeden 25 yıl, ruhsatsız silah bulundurmadan da 1 yıl 8 ay olmak üzere 26 yıl 8 ay hapis cezası ile 50 gün adli para cezasına indirdi.

Duruşmada cumhuriyet savcısının kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep ettiği diğer sanık baba Mehmet Özkarslı ise mahkeme heyetince müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sanığın suçu tahrik altında işlediği için cezasını 18 yıl hapis cezasına indiren mahkeme, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak 15 yıl hapis cezasına hükmetti.

Çorum 'un Sungurlu ilçesine bağlı Kavşut köyünde Ahmet Özkarslı (24), babası Mehmet Özkarslı ile kavga ettiği gerekçesiyle 18 Ekim 2022'de Mustafa İçöz'ü (20) ruhsatsız silahıyla yaralamış, hastaneye kaldırılan İçöz kurtarılamamıştı. Ahmet Özkarslı ile babası Mehmet Özkarslı tutuklanmıştı.

Yargılama devam ederken jandarma ekiplerince sanıklara ait, köydeki bakkal dükkanından alınan güvenlik kamerası görüntüleri mahkeme heyetine delil olarak sunulmuştu. (A.A)