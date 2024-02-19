Mustafa İlbaş Eğitim Kurumları, ‘Aile ve Eğitim’ konferansı düzenledi.

Devlet Tiyatro Salonunda geçtiğimiz Pazar akşamı gerçekleştirilen konferansa ilgi yüksek oldu.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Eğitimci-Yazar Mustafa İlbaş, konuşmasında ‘ailenin eğitimdeki rolü’, ‘ebeveyn tutumları’, ‘büyük ebeveynler’, ‘dijital materyal’, ‘dikkat dağınıklığı-dikkat eksikliği’, ‘öğrenci davranışları’, ‘1., 5., ve 9. sınıfların önemi’, ‘yeni nesil eğitim ve soruları’, ‘sınav stres kaygısı’, ‘LGS’, ‘ders çalışma şekli’ ve ‘etkili soru çözme teknikleri’ konuları hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Konferansın sonunda ise Mustafa İlbaş, soruları cevapladı.