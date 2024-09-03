Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, harp okullarının mezuniyet töreninde teğmenlerin, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde slogan atmasıyla başlayan tartışmalara ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Bakan Tunç, "Milletimizi rahatsız edecek eylem, davranış ve tutumdan kaçınmak lazım. Asıl yemin, kanunen yapılan yemindir. Dolayısıyla bizim o yöndeki görüşümüz; eğer kanuna aykırı bir durum varsa ilgili merciler zaten onun çalışmasını yapar." dedi.

BAKAN TUNÇ'TAN "TEĞMENLERLE" İLGİLİ AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni adli yıl açılışı nedeniyle Yargıtay'da düzenlenen resepsiyonda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, harp okullarındaki mezuniyet töreninin sonunda teğmenlerin, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde slogan atmasının ardından başlayan tartışmalara değindi.

"MİLLETİMİZİ RAHATSIZ EDECEK SÖYLEMLERDEN KAÇINMAK LAZIM"

Bakan Tunç, okulu bitiren subayların nasıl yemin edeceklerinin kanunda belli olduğunu belirtti. "Toplum kesimlerini, milletimizi rahatsız edecek eylem ve söylemlerden kaçınmak lazım." ifadesini kullanan Tunç, söz konusu görüntülerin birçok toplum kesiminde rahatsızlık oluşturduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bunun disiplin hükümleri bakımından neye tekabül eder tüm bunların değerlendirilmesini yapacak olan ilgili kurumdur. Yanlış yorumlanacak, kamuoyunu rahatsız edecek birtakım davranışlara fırsat vermemek lazım.

"EĞER KANUNA AYKIRI BİR DURUM VARSA GEREKLİ ÇALIŞMA YAPILIR"

Bu anlamda özellikle daha hassas olunması gereken bir yer orası. Milletimizi rahatsız edecek eylem, davranış ve tutumdan kaçınmak lazım. Asıl yemin, kanunen yapılan yemindir. Dolayısıyla bizim o yöndeki görüşümüz; eğer kanuna aykırı bir durum varsa ilgili merciler zaten onun çalışmasını yapar."

MSB: TAHKİKAT AÇILDIĞI İDDİALARI DOĞRU DEĞİL

Milli Savunma Bakanlığı ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan Teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır. Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."