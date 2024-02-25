Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Çorum Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Odası eski Başkanı Mustafa Köse(50) son yolculuğuna uğurlandı.
Köse’nin cenazesi bugün öğle namazına müteakiben Ovasaray Köyü’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Cenazeye CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, ÇESOB Başkanı Recep Gür, SP Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık, ÇESOB’a bağlı odaların başkanları, Köse’nin meslektaşları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: Harun Akkaya