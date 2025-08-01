Çorum'un Osmancık ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Olay, Osmancık ilçesi Şenyurt Mahallesi Dereboğazı Çayı mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Cemal S.'ye ait tek katlı evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.
Muhabir: İhlas Haber Ajansı