A Parti Çorum İl Başkanlığı görevine atanan Nurullah Müstet, ilk açıklamasını yaptı.

GÜÇLÜ ÇORUM VURGUSU

"Çorum, bereketli toprakları, çalışkan insanları ve köklü kültürel mirası ile ülkemizin parlayan yıldızıdır" diyen Nurullah Müstet, "Tarih boyunca bu güzel şehir, medeniyetlere ev sahipliği yapmış, üretkenliği ve birleştiriciliği ile örnek olmuştur. Bu mirası yaşatmak, geliştirmek ve gelecek kuşaklara daha güçlü bir Çorum bırakmak en büyük hedefimizdir" ifadelerini kullandı.

LOKOMOTİF ŞEHİR SÖZÜ

A Parti İl Başkanı Nurullah Müstet, açıklamasında şunları kaydetti: "A Parti olarak, "adalet, liyakat ve şeffaflık" ilkelerimizi şehrimizdeki her bireye ulaştırma gayreti içinde olacağız. Çorum’un ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınması için gece gündüz demeden çalışacağımızın sözünü veriyorum. Hedefimiz, sadece mevcut sorunlara çözüm bulmak değil, aynı zamanda geleceği planlayan bir vizyonla Çorum’u ülkemizin lokomotif şehirlerinden biri haline getirmektir.

HER ALANDA GELİŞECEK

Sanayi, tarım ve turizm alanlarında potansiyelini tam anlamıyla kullanabilen bir Çorum hayal ediyoruz. Bu hedefe ulaşmak için yenilikçi projeler geliştirecek, gençlerimizin enerjisini, kadınlarımızın gücünü ve tüm hemşehrilerimizin desteğini harekete geçireceğiz.

ÇORUM İÇİN BİRLİKTEYİZ

Bu yeni başlangıçta siz değerli hemşehrilerimden en büyük beklentim, bize olan güveninizi daim kılmanız ve şehrimiz için önerilerinizi, eleştirilerinizi bizden esirgememenizdir. Birlikte başaramayacağımız hiçbir şey yoktur.

MÜSTET: BİZE GÜVENİN

Çorum’umuzun yarınlarını inşa etmek için yola çıktığımız bu günde, basın mensuplarımıza da önemli bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin, bu süreci şeffaflık ve dürüstlük temelinde birlikte yürütelim. Halkımızı doğru bilgilendirmek ve ortak aklı hakim kılmak adına sizlerle sürekli iletişim içinde olacağız.

Unutmayalım, bu bir ekip işidir ve bu ekibin en önemli parçalarından biri de Çorum halkıdır. Hep birlikte, Çorum’u daha güçlü, daha yaşanabilir ve herkes için fırsatlar sunan bir şehir haline getireceğiz.

Bugün bu yolda ilk adımı atarken hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bize güvenin ve yanımızda olun. Çünkü biz biriz, beraberiz ve birlikte güçlüyüz."