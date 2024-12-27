Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin cinayetinde tutuklu olarak yargılanan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'ın da olduğu 12 kişi bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Narin cinayetinde bugün karar çıkması bekleniyor. Tanık olarak dinlenen Salim Güran'ın işçisi R.A. olay gününü anlatırken, 'Birisi, Salim Güran'ı aradı. Kızın kaybolduğunu söyledi.' şeklinde konuştu. Aile tarafından tehdit edildiği öne sürülen çoban A.A. ise duruşmada ağlarken, 'Bana neden inanmadıklarını bilmiyorum, tokat attılar. Yemin ederim bir şey görmedim' dedi.

"Tüm sanıklar suç ortağı"

Narin Güran cinayeti davasında duruşmada mütalaa okundu. Savcı, "Nevzat ve Salim dahil tüm sanıklar suç ortağı" dedi. Mütalaada, "Boğmak suretiyle ölümüne sebebiyet verdiler" ifadeleri de yer aldı.