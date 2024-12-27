AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Çorum-Delice hattı hızlı tren projesinin ihale tarihinin belli olmasının ardından kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalarda bulunan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’a sert tepki gösterdi.

‘BU BEYANAT ALENEN ÇORUM’A İHANETTİR’

Mehmet Tahtasız’ın açıklamasını “Çorum’a ihanet” olarak değerlendiren Milletvekili Yusuf Ahlatcı, “Tahtasız henüz ihale yapılmadan tavrını ortaya koyuyor. İhalenin yapılmasını engellemeye yönelik açıklaması Çorum’un yıllardır hayalini kurduğu ve özlemle beklediği bu hizmeti engellemek için yapılmış bir beyanattır. Tahtasız ihalenin yapılmamasını mı istemektedir? Bu tavrını bir Çorumlu olarak anlayamıyorum. İhalenin ötelenmesi veya yapılmaması gibi bir durumda Tahtasız'ın da bunda payı olacaktır. Kendisini Çorum'un bir evladı olarak kınıyor, kıymetli Çorumlu hemşehrilerimize havale ediyorum." dedi.

‘100 YILLIK HAYALİN GERÇEĞE DÖNÜŞMESİNİN HAZIMSIZLIĞINI YAŞIYOR’

Tahtasız’ın 100 yıllık hayalin gerçeğe dönüşmesinin hazımsızlığını yaşadığını vurgulayan Ahlatcı, “AK Partimizin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu hizmeti memleketimize kazandıracak olması mı Tahtasız’ı rahatsız ediyor? Henüz ihale olmadan “istemezük” sloganları atmak ne demektir. Tahtasız’a rağmen tüm gücümüzle Çorum'umuza hizmet etmeye devam edeceğiz.” İfadelerini kullandı.

AHLATCI; İHALE USULÜNÜ BELİRLEMEK TAHTASIZ’A MI KALDI

Tahtasız'ın İhale usulü ile ilgili yaptığı eleştiriye de cevap veren Ahlatcı, Devletimizin yaptığı tüm İhaleler tamamen Yasalar çerçevesinde ve Hukuka uygun olarak yapılır. Tahtasız şunu bilmelidir ki , İhale usulüne Bakanlık karar verir ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile tamamlanır.

AHLATCI; CHP'NİN İHALE KİSVESİ ALTINDA ASLINDA ÇORUM’UN

TREN ÖZLEMİNE ENGEL OLMAYA ÇALIŞTIĞI AÇIKÇA ORTAYA ÇIKMIŞTIR

Tahtasız kendi partisine şirin görünmek adına onların borozanlığını yaparak hizmete engel olmaya çalışmaktadır. Zira, kendi partisinin Genel Başkan Yardımcısının aynı minvaldeki paylaşımını kopyalayıp beyanat verdiği belli olmaktadır. Tahtasız’ın da bu talimata uyarak açıklama yaptığı ortaya çıkmıştır. Yazık, çok yazık.

Çorumlu Hemşehrilerim gönüllerini ferah tutsunlar biz AK Parti olarak yine diyoruz ki; ne söz verdiysek o. CHP zihniyetine inat hizmetlerimize devam edeceğiz ve Allah'ın izniyle o Tren Çorum'a gelecektir.” dedi