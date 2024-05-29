Önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, önceki gün Ankara’da yoğun bir ziyaretçi trafiğinde bulundu.

Muzaffer Külcü, Ankara ziyareti kapsamında eski bakanlar başta olmak üzere geçmiş yıllarda birlikte siyaset yaptığı dostları ile bir araya gelerek ülke gündemine dair sohbet etti.

TBMM Başkan Vekili ve eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekili ve eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, önceki Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Adalet Bakan Yardımcıları Ramazan Can ve Hurşit Yıldırım’ı ziyaret eden Muzaffer Külcü, misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

KÜLCÜ: ÇORUM İÇİN KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİM

Külcü, ayrıca AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya’yı da ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Külcü, Milletvekili Kaya’ya dün olduğu gibi bugün de yarın da Çorum için yapılacak her türlü hizmette katkı vermeye devam edeceğini ileterek, “Çorum milletvekilimiz Oğuzhan Kaya’yı meclis makamında ziyaret ettim.

‘ÇORUM SEVDAMIZ PAZARA KADAR DEĞİL, MEZARA KADAR’

Her zamanki gibi yine Çorumlu hemşehrilerimizle karşılaştık. Sayın milletvekilimize dün olduğu gibi bugün de yarın da Çorum için yapılacak her türlü iş ve hizmetlerinde verebileceğim tüm katkıyı sağlamaya devam edeceğimi ifade ettim. Sayın milletvekilimizin de aynı heyecanına bir kez daha şahit oldum. Bizim Çorum sevdamız pazara kadar değil mezara kadar” açıklamasında bulundu.