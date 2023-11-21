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Önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Avukat Muzaffer Külcü, AK Parti’den Belediye Başkan Aday Adaylığı başvurusunu miting havasında gerçekleştirilen bir programla yaptı.

Eşi Hatice Külcü ile birlikte AK Parti İl Binasına giden ve Çorum Belediye Başkan Aday Adaylığı başvuru evrakını AK Parti İl Başkan Vekili Ali Evlüce’ye teslim eden Muzaffer Külcü, sonrasında ise kendisine destek vermek için Kadeş Meydana gelen coşkulu kalabalığa seslendi.

Otobüs üzerinden yaptığı konuşmasında görevi boyunca hayata geçirdiği projeleri sıralayan Külcü’nün sözleri sevenleri tarafından; “Değişimin gücü Muzaffer Külcü”, “Çorum seninle gurur duyuyor”, “Çorum'un sevdası Muzaffer Külcü”, “Recep Tayyip Erdoğan, dik dur eğilme Çorum seninle”, “Yine yeniden kaldığımız yerden”, “Çorum'un mimarı geliyor” sloganları ile kesildi.

HALKTAN YOĞUN SEVGİ SELİ

Mitingin ardından Gazi Caddesi'nde yürüyen Külcü'ye halk sevgi gösterisinde bulundu.

Yoğun kalabalıkta güçlükle ilerleyen Külcü, vatandaşların ilgisine kayıtsız kalmadı.

Külcü kendisini durduran vatandaşlarla sohbet ederek hal-hatır sordu.

Caddede gövde gösteri yapan Külcü, 5 dakika yürüme mesafesindeki ofisine halkın yoğun ilgisinden dolayı yarım saatte ulaşabildi.

Ofis önünde 'En büyük başkan bizim başkan' sloganları ile karşılanan Külcü, adaylık açıklamasına katılan herkese teşekkür etti.