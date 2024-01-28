Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme yönelik hassasiyeti nedeniyle Tunceli Valisi hemşehrimiz Bülent Tekbıyıkoğlu’nu tebrik ve takdir ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

“Arkadaşlar, bugün Hürriyet Gazetesi’nde okudum. Tunceli’de güzel şeyler oluyor. Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıklıoğlu’nu tebrik ve takdir ediyorum. Tunceli ve Bingöl cidden risk altında. Yapılanlar çok yararlı ama Tunceli’yi gerçekten tam anlamıyla depreme hazırlayacak şeyler değil. Bu iş Belediye ile birlikte omuz omuza yapılmalı. Kentin tüm bileşenleri, yani Tunceli’nin halkı, altyapısı, yapı stoku, ekosistem ve çevresi ve ekonomisinin olası depremde ne kadar ve nasıl zarar göreceği araştırılıp tespit edilmeli ve bunlar üzerinde zarar azaltıcı çalışmalar yapılarak deprem dirençli hale getirilmelidir. Sayın valimize hassasiyeti için teşekkür ederim, sevgiyle."