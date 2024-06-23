Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde dün saat 21.29'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremin derinliği 10.96 km olarak ölçüldü.

Depremden 2 saat sonra yani saat 23.29 sıralarında ise Malatya Yeşilyurt 3.2 ile sallandı.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da meydana gelen depremle ilgili "Dikkatli olmak gerek" uyarısı yaptı.

"DİKKATLİ OLMAK GEREK"

Naci Görür, depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Malatya Doğanşehir’de AFAD’a göre 4,0 deprem oldu. Bu deprem konum itibariyle Doğanşehir-Malatya arasında uzanan fay veya Malatya Fay Zonunda. Her durumda enerji transferine uğramış bölgede. Dikkatli olmak gerek, sevgiyle" ifadelerini kullandı.