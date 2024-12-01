Diyarbakır​'ın Tavşantepe​ köyünde 21 Ağustos'ta kaybolan ve cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bir çuvalın içinde bulunan Narin Güran​ cinayetinde yeni deliller çıkmaya devam ediyor. Korkunç cinayete ilişkin ilk duruşma geçtiğimiz günlerde görülürken amca Salim, anne Yüksel, ağabey Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi ile yargılandı. Tutuklu sanıklar Narin'in ölümünde hiçbir suçları olmadıklarını savundu.

"BEN YAPTIM DESEYDİ..."

Geçtiğimiz günlerde aile fertlerinin toplantı yaptığı anların silinen görüntüleri ortaya çıkarken şimdi de ses kayıtları bulundu. Habertürk TV'nin aktardığı habere göre, ses kaydının Güran ailesinin yakını Hasan Kaya ile Nevzat Bahtiyar'ın eşi Gazal Bahtiyar arasında geçen konuşma itiraf niteliğinde.

Kayıtlarda, Kaya'nın aracı yapıldığı ve Gazal Bahtiyar'ın eşi Nevzat ile konuşmasının istendiği, Kaya'nın Gazal Bahtiyar'a, "Ben yaptım deseydi, evlerini getirmelerine izin verirdik" ifadelerinin yer aldığı öğrenildi.

"NEVZAT'A KURBAN OLUN"

Hasan Kay ve Gazal Bahtiyar arasında ifşa olan konuşmanın dökümünde ise şu ifadeler yer aldı:

Hasan Kaya: Bugün oraya gittim. Dediler ki; zaten Nevzat yapmış.

Gazal Bahtiyar: Sen deseydin ki; Nevzat'a kurban olun. Bir de Nevzat mı yapmış diyorlar?

"O YAPACAK, SONRA SUÇU ONUN ÜSTÜNE ATACAK"

Hasan Kaya: Nevzat deseydi, 'Ben yaptım'; evlerini getirmelerine izin verirdik. Evini Gazal'a verirdik. Sen onlara söyle. "Ben onlara öyle bir şey diyemem" dedim; zaten evleri var köyde.

Gazal Bahtiyar: Deseydin, enayi mi var karşınızda? O yapacak, sonra suçu onun üstüne atacak. Ben onu Nevzat'a kurban ederim. Beş altı çocuğumu kurban ederim. Dünya malına mı tamah edeceğim. Nevzat'ın zaten evini yıktılar. Nevzat'ın evine ateşler saldılar. Kızlarını yaktılar, evine ateşler attılar.

"NEVZAT BU MESELEYİ ÜZERİNE ALSIN"

Hasan Kaya: Ben dedim ki; 'Çocukları bana söyledi. Arabamızın devrini versinler'. Mehmet söyledi. Bana 'Tamam' dediler, arabanın devir zamanı gelince devrini veririz dediler.

Gazal Bahtiyar: Yani 'Öyle Nevzat bu meseleyi üzerine alsın'.

Hasan Kaya: Vallahi öyle söyledi.