Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'dan 14 gündür tek bir iz bile yok. Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha eve dönmeyen Narin'in ailesi panikle durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Küçük Narin'in bulunması için ekipler 2 haftadır gece gündüz demeden arama çalışmalarına devam ediyor.

11 BİN DÖNÜM ALAN TARANDI

Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

TÜM OKLAR AMCA SALİM GÜRAN'I GÖSTERİYOR

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda tüm oklar amca Salim Güran'ı gösterdi. Amcanın aracından alınan numuneler Narin'in DNA'sı ile eşleşti. Ayrıca Narin'in kaybından sonra amca Salim Güran'ın tüm mesaj ve arama geçmişini sildiği ortaya çıktı. Komandolar ilk kez araziye inip amcanın mısır tarlasında aramalar yaptı.

Güran'ın emniyetteki işlemleri devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Amca Salim Güran çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"AMCA HAKKINDA ŞÜPHELER VARDI"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Narin Güran hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Şüphe vardı, tutuklama kararı tedbirdi. Tutuklanma nedeni sadece "kasten öldürme" şüphesi değil, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma şüphesi de var. Her iki suç bakımından bir soruşturma yürütülüyor. Sağ salim bulunduğunda "kasten öldürme" suçu gerçekleşmemiş olur tabii. Burada usulen bir hata söz konusu değil. Bu iki suç bakımından tutuklamaya sevk edildi.

Çok hassas bir konu. Soruşturmanın daha titiz yürütülmesi için gizlilik kararı alındı. Her yer aranıyor, tüm kurumlarımızla seferberiz.

Ağabeyin kolundaki ısırığın biri kendisine ait diğeri kime ait belirlenemedi.

Tutuklanma nedeni sadece 'kasten öldürme' şüphesi değil, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' şüphesi de var

"SANA ÖYLE BİR ACI YAŞATACAĞIM Kİ..."

AHaber muhabiri Sinan Yılmaz, Türkiye'nin konuştuğu olayda Salim Güran'ın ifadesiyle ilgili bilgi verdi. Öyle ki Salim Güran'ın Narin'in babasına "Sana böyle bir acı yaşatacağım, ömür boyu unutmayacaksın" dediği iddia edilmişti. İddiaları yalanlayan Salim Güran, Narin'i arama çalışmalarına katıldığını da söyledi.

Aracında Narin'in DNA'sının bulunmasıyla ilgili de konuşan amca Salim Güran'ın Narin'i hiç bindirmediğini, DNA profilinin araçta nasıl çıktığını bilmediğini, arabanın kapılarını evinin önündeyken bazen açık bıraktığını söylediği iddia edildi.

"BU SEBEPLE TÜM KAYITLARI SİLDİM"

Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı ve telefonunun 1 saat boyunca kapalı olduğuyla ilgili savunma yapan amca Güran, "Tarlaların yanında olduğum süreçte telefonum çekmiyordu" dedi.

Salim Güran, telefonundaki whatsapp mesajları ve görüşmelerini neden sildiği sorusuna da "Kardeşim Arif'in mermileri yakalandığında arayıp 'tanıdık yok mu' diye sordum. Bu sebeple o tarihte tüm kayıtlarını sildim" dedi.

"NARİN TÜM TÜRKİYE'NİN EVLADIDIR"

Tutuklanan amca S.G’nin avukatı Seda Toğrul, yaptığı yazılı açıklamada, müvekkili Salim Güran’ın tutuklanmasına dayanak delilin basına da yansıdığı kadarı ile araçtaki DNA örneği ile WhatsApp yazışmalarını silmesi gerekçe gösterildiğini belirtti.

Avukat Toğrul, “Bu tutuklanma için yeterli somut delil değildir. Yeğenin amcasının arabasına binmesi olağan bir durumdur. Kaldı ki DNA örneği materyalin cinsi ve bulunduğu yere göre 1 ay ile 6 ay kalabilmektedir. Kaldı ki Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bu konuda emsal teşkil eden yerleşik içtihatları vardır. Ortada Narin'e ait bir ceset bulunmadığı halde kasten adam öldürmeden sevki hukuka aykırıdır. Müvekkilimizin mevcut delillere göre masumiyet karinesini de hatırlatarak ilerdeki mevcut delillere göre tahliye olma ihtimali olasıdır. Bizler de maddi hakikatin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Narin tüm Türkiye’nin evladıdır.

Ona uzanan ellerin ortaya çıkması için bizler de çaba göstermekteyiz. Müvekkilim sosyal medya başta olmak üzere kamuoyundaki yoğun baskı nedeniyle tutuklanmış olduğunu düşünmekteyiz. Tutuklama kararına adli kontrol şartıyla serbest kalması yönünde itirazda bulunacağız. Masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı kapsamında bu açıklama zorunluluğu doğmuştur. Gizlilik kararı olması nedeni ile şimdilik bunu söyleyebiliriz. Tüm kamuoyundan da bu hassas konu nedeni ile soruşturma tamamlanana kadar sükunete davet ediyoruz. Zira oldukça hassas bir konu nedeni ile aile de perişan bir durumdadır. Dikkatinize sunarız” ifadelerini kullandı.