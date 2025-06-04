Dünya Savete Federasyonu ve Gelişmekte olan Spor Braşları Federasyonu tarafından düzenlenen milli takım seçmesinde iki sporcumuz milli takımda mücadele etmeye hak kazandı.

25 Mayıs’ta Kocaeli Derince Spor Salonu’nda yapılan milli takım seçmelerine 5-9 Şubat tarihlerind Çankırı’da yapılan Türkiye Şampiyonasında ilk iki sırayı alan sporcular katıldı.

Büyük bayanlar Assaut 48 kilo kategorisinde Nazlıcan Aksoy ve yıldız erkekler Assaunt 42 kiloda ise Muratcan Çalışkan rakiplerini yenerek milli takımda mücadele etmeye hak kazandılar. Antrenör Aydın Fırat gözetiminde katıldıkları milli takım seçmesinde başarılı olan sporcularını tebrik etti.

Savate branşı Türkiye Genel Koordinatörü Satılmış Kibaroğlu büyükler bay-bayan Savate Assaut Milli takım hazınlık kampının 24 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında Çankırı’da yapılacağını açıkladı. Şampiyona ise 4-7 Eylül tarihleri arasında Avusturya’nın Weviz şehrinde yapılacak.

Antrenör Aydın Fırat çalışmaların karşılığını almak sporcularını milli takımda görmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirterek ‘Hedefimiz milli takımda ilimizi ve bayrağımızı en güzel şekilde temsil etmektir. Bu çalışmalara katkılarından dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu ve personeline çok teşekkür ederim’ dedi.