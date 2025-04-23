Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör Osmancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün düzenlediği programa davet edilmemesine tepki gösterdi.

Devletimizin önemli bir kurumu olan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün organize ettiği resmi bir programda, belediye başkanının yer almaması ne devlet adabına ne de protokol kurallarına uygundur.' diyen Gelgör; "

"Bugün Osmancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen çeltik tohumu dağıtım programına, Osmancık Belediye Başkanı olarak davet edilmedim. Protokolde İlçe Kaymakamımız, İl Tarım ve Orman Müdürü ile birlikte yalnızca AK Parti İlçe Başkanı yer aldı. Vatandaşlarımızın bu konuyu doğrudan bana sorması ve basında “protokol krizi” olarak yer alması üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. Devletimizin önemli bir kurumu olan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün organize ettiği resmi bir programda, belediye başkanının yer almaması ne devlet adabına ne de protokol kurallarına uygundur. Üstelik ben aynı zamanda bir çeltik üreticisi ve pirinç tüccarıyım. Yani bugün düzenlenen programın hem üretici hem de sektör temsilcisi olarak doğrudan muhatabıyım. Ne yazık ki, bu müdürlük tarafından düzenlenen her programda benzer bir yaklaşım tekrarlanmaktadır. Ayrıca siyasi partilerden de sadece AK Parti temsilcileri davet edilmekte, diğer siyasi partiler görmezden gelinmektedir. Devletin bir kurumunu yöneten bir müdür, hangi siyasinin himayesinde bu ayrımcılığı yapmaktadır? Bu tutumun arkasındaki yönlendirme kimden gelmektedir? Bu soruların cevabını kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Osmancık Belediye Başkanı olarak; ayrımcılığın, ötekileştirmenin ve kutuplaşmanın her türlüsüne karşıyım. Vatandaşımızın yanında olmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugünkü programa katılamamış olsak da, her zaman çiftçimizin ve üreticimizin yanındayız. Osmancık halkını hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız." ifadelerini kullandı