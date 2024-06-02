9 Mayıs'ta Konuralp Mahallesi'nde bulunan Konuralp İlkokulu’nda meydana gelen olayda, okulda erik yiyen 1'inci sınıf öğrencisi Hiranur Kalkan’ın nefes borusuna erik parçası kaçtı.
Yoğun bakımdaydı
Öğrencinin nefessiz kaldığını gören öğretmenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Hiranur Kalkan’ın tedavisi yoğun bakımda devam etti.
24 gün sonra hayatını kaybetti
Talihsiz çocuk, 24 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek, bugün yaşamını yitirdi. Hiranur Kalkan'ın cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Editör: Çorum Hakimiyet