Çorum Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı’nın vefat eden babası Neşet Fındıkcı doğum büyüdüğü köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Neşet Fındıkcı tüm müdahalelere rağmen dün gece kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

4 çocuk babası olan Neşet Fındıkcı’nın cenazesi, Laçin İlçesi’ne bağlı Çamlıca Köyünde bugün öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazından sonra köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum önceki dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, CHP Belediye Başkan Adayı Levent Çöphüseyinoğlu, CHP önceki dönem il başkanı Ümit Er, MHP önceki dönem İl Başkanı İsmail Lek, MHP Laçin Belediye Başkan Adayı Ünal Gevşek, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikçi, sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Elektrikçiler ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt, Dikici ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan, Bem-Bir-Sen Çorum Şube Başkanı Burhan, Çorum Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Hacı Koca, Odun ve Kömür Satıcıları Derneği Başkanı Osman Şahin, S.S Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi yönetim kurulu üyeleri, kooperatif ortakları, yüklenici firma yöneticileri İrfan Yaşar ve Çağrı Yaşar, kooperatif ve yüklenici firma çalışanları, mahalle ve köy muhtarları, iş insanları, esnaf ve sanatkarlar ile Fındıkcı ailesinin yakınları ve sevenleri katıldı.