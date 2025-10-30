Kamu Spor Oyunları Ayak Tenisi final maçı öncesinde genç yaşta kaybettiğimiz Nihat Armutcu anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Çorum Sporuna bir çok alanda görev alarak aktif hizmetler veren bu kapsamda bir dönem Ayak Tenisi İl Temsilciliği görevinide yapan Nihat Armutcu için final maçı öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Arca Çorum FK tarafından Boluspor maçı öncesi hazırlanan tişörtleri giyen iki takım sporcularıda Nihat Armutcu’yu bir kez daha saygı ile andılar.

Ayak Tenisi İl Temsilcisi Gökhan Keskin Çorum’da bu branşın ilk il temsilcisi olan Nihat Armutcu’ya bir kez allahtan rahmet dilerken kendilerine tşört konusunda yardımcı olan Çorum FK yönetimine teşekkür etti.