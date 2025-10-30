Çorum İl Müftülüğü, il merkez ve ilçelerde görev yapan personele yönelik hem yüz yüze ve hem uzaktan bağlantı yoluyla “Bağımlılıkla Mücadele” konulu seminer programı düzenledi.

Müftülük toplantı salonunda iki oturumda yapılan semineri, Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, İl Müftü Yardımcısı Dr. Fazıl Saraç, Şube Müdürü Ali Şen, İl Vaizi ve Bağımlılık Koordinatörü Kemal Demirden, vaizler, din hizmetleri uzmanları, manevi danışmanlar, bağımlılıkla mücadele ve gençlik koordinatörleri ile uzaktan bağlantı yoluyla 13 ilçe müftülüğü personeli izledi.

Programın açılışında konuşan Müftü Yıldırım, bağımlılığın tehlikesine dikkat çekerken toplumsal farkındalık oluşturmada din görevlilerinin rolüne değinip cami ve kurs merkezli bilinçlendirme çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Seminere konuşmacı olarak ise Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selen Akca, Araştırma Görevlisi Dr. Ahu Pınar Turan ve Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Abdullah Bedir Kaya katıldı.

Seminerde, madde bağımlılığı ile mücadelede yeni trendler, ergenlere yaklaşım ve dijital oyun bağımlılığı gibi konularında bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulurken bağımlılıkla mücadelede özellikle toplumun geneline hitap eden din görevlilerine önemli sorumluluklar düştüğü dile getirildi. Seminerin sonunda, katkılarından dolayı akademisyenlere hediye takdim edildi.

