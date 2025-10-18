İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni, spor camiasının sevilen isimlerinden, İskilipgücüspor Kurucu Başkanı Nihat Armutcu(51) hayatını kaybetti.
Geçirdiği kalp krizi sonucu Çorum Özel Hastane'ye kaldırılan Nihat Armutcu(51) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İSKİLİP'TE TOPRAĞA VERİLECEK
Armutcu'nun ani ölümü sevenlerini ve spor camiasını yasa boğaeken, cenazesinin 19 Ekim Pazar günü öğle namazına müteakiben İskilip'te kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Muhabir: Fatih Battar