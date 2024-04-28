Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 54 yıllık kayıtlarına göre Gümüşhane’de nisan ayının en sıcak gün rekoru 30,7 dereceyle 25 Nisan 2024 tarihinde kırıldı.

Kurumun 1961 yılından bugüne kadar tuttuğu kayıtlarda Gümüşhane’de nisan ayındaki en sıcak gün 12 Nisan 1970’de 29 dereceyle kayıt altına alınırken, bu rekor 25 Nisan günü egale edildi.

Meteoroloji'nin kayıtlarına göre 25 Nisan 2024 Perşembe günü Gümüşhane kent merkezinde hava sıcaklığı 30,7 derece olarak ölçüldü ve yeni rekor kayıtlara geçti.

Aynı tarihte Kürtün ilçesinde 34,1, Torul ilçesinde 33,5, Şiran ilçesinde 30,7, Kelkit ilçesinde 30,6 ve Köse ilçesinde 26,2 olarak ölçüldü.

Yaşanan bu durum vatandaşlar arasında kuraklık endişesini artırırken, Nisan ayında bu sıcaklıklara ulaşan havanın Haziran-Temmuz ve Ağustos aylarında nasıl olacağı merak konusu oldu.

HAKKARİ'DE 5 METRELİK KARLA MÜCADELE

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nisan ayına rağmen Doski Vadisi'nde yer alan Pınargözü köyündeki Varkevik Üs Bölgesi yolunda karla mücadele çalışması devam ediyor. Ekipler yer yer 5 metreyi bulan karları temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Pınargözü bölgesinde karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Yer yer 5 metreyi bulan kar kütlerine karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları alanlarda ise ekskavatör kullanıyor.

Bölgede çalışmaların devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, nisan ayında Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının sürdürüldüğünü belirttiler.