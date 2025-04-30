İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığının, ebelerin gebelik döneminden tüm aşamalarda anne adaylarına birebir danışmanlık ve rehberlik etmesiyle ilgili düzenlemesi kapsamında doğum eylemi gerçekleştirilen hastanelerde "ebe polikliniği" açtı.

Buralarda gebelere, tecrübeli ebeler tarafından doğum öncesi, esnası ve sonrasındaki süreçlerde eğitim ve bilgi verilerek, anne adaylarına süreç boyunca danışmanlık ve yol arkadaşlığı yapılıyor.

Poliklinikte gebelerin aklındaki soruları cevaplayıp psikolojik desteklerle doğum sırasında kendilerini güvende hissetmelerini, doğum kaygı ve korkularını gidermelerini sağlayan ebeler, gebeleri normal doğuma özendirmek için ameliyat ve doğum salonlarını gezdirip sezaryen doğum oranlarının düşürülmesini hedefliyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Amacımız, normal doğumun en doğal yol olduğunu gebelere hatırlatmak, sezaryen oranlarını azaltmak ve normal doğuma anne adaylarını teşvik etmek. Gebeler internete soracakları soruları burada yüz yüze öğreniyor. Ebelerimiz, gebelere doğum yapacakları mekân ve salonları gezdiriyor. Amacımız, gebeleri doğum korkusundan kurtarmak. Sezaryenin aslında ameliyat olduğunu, gerekmediği sürece ameliyat olmamalarını tavsiyelerle ve görsellerle anlatmaya çalışıyoruz. Bebeklerimiz dünyaya en iyi şartlarda gözlerini açsın diye biz bu süreçte anne ve bebeklerimizin yanında olmaya kararlıyız” denildi.