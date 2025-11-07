Noterlerin hafta sonları çalışmalarını düzenleyen yönetmelik yayımlandı.

Noterler resmi tatil günlerine denk gelmemek şartıyla Cumartesi ve Pazar günleri nöbet tutacaklar.

Adalet Bakanı Tunç'tan da konuyla ilgili açıklama geldi.

Noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bugüne kadar devam eden sistemde değişiklik olmazken çalışma saatlerine ilişkin düzenlemeler devreye alındı.

KAÇ TANESİ HİZMET VERECEK?

En az dört, en fazla yirmi noterliğin bulunduğu il merkezlerinde en az bir noterliğin; yirmiden fazla noterliğin faaliyette bulunması hâlinde ise o yerdeki toplam noterlik sayısının en az yüzde beşi kadar noterliğin nöbet hizmeti vermesi zorunlu olacak. Bu hesaplamada virgülden sonraki rakam yukarıya yuvarlanarak tam kabul edilecek. İl merkezi haricindeki ilçelerde nöbetçi noterlik hizmeti verilip verilmeyeceğine ve sayısına mevcut iş durumları gözetilerek noter odası ile Türkiye Noterler Birliğinin görüşü alındıktan sonra Adalet Bakanlığınca karar verilecek.

NÖBET LİSTELERİ NASIL BELİRLENECEK?

Noter odaları, il ve ilçelerde belirlenen nöbetçi noterlik sayılarına göre nöbetçi noterlik hizmeti verecek noterlikleri asıl ve yedek olmak üzere belirleyerek nöbet listelerini hazırlayacak. Hazırlanan nöbet listeleri uygulamaya konulacağı aydan en az üç hafta öncesinde Türkiye Noterler Birliğinin onayına sunulup, Türkiye Noterler Birliğince bir hafta içinde değerlendirilerek onaylanması hâlinde internet sitesinde yayımlanacak. Belirtilen süre içerisinde nöbet listelerinin Türkiye Noterler Birliğinin onayına sunulmaması durumunda Türkiye Noterler Birliği tarafından bir hafta içinde nöbet listeleri hazırlanarak internet sitesinde yayımlanacak. Tespit edilen ve yayımlanan günlerde nöbet tutmak mecburi olacak.

HANGİ SAATLERDE AÇIK OLACAK?

Nöbetçi noterliklerde günlük çalışma 09:00-17:00 saatleri arasında olup, 12:30 ila 13:30 arası öğle tatili sayılacağından noter tarafından tatil saatinde iş kabul edilmeyecek.