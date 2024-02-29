2024 yılı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) 3 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Sınava katılacak öğrencilerden, kayıp veya değiştirme nedeniyle İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğümüze başvuranlara fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu "Türkiye Cumhuriyeti Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenebilmesi için 3 Mart Pazar günü 07.00 – 10.00 saatleri arasında İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğümüz açık tutulacaktır” denildi.