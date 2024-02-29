2024 yılı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) 3 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

Çorum'un bu ilçesi de OSB'ye kavuşuyor Çorum'un bu ilçesi de OSB'ye kavuşuyor

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Sınava katılacak öğrencilerden, kayıp veya değiştirme nedeniyle İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğümüze başvuranlara fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu "Türkiye Cumhuriyeti Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenebilmesi için 3 Mart Pazar günü 07.00 – 10.00 saatleri arasında İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğümüz açık tutulacaktır” denildi.

Editör: Çorum Hakimiyet