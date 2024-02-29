Çorum'da Ramazan'a sayılı günler kala Valilik'te kamu kurumları ve yardım faaliyetinde bulunan STK'ların sosyal yardımları ile ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz,Belediye Başkan Yardımıcısı Turhan Candan, müftülük yetkilileri ile STK temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Ramazan ayı boyunca yapılacak yardımların koordinasyon ve iletişim içerisinde entegre olarak yapılması, dinamik bir şekilde tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşılarak ihtiyaç sahibi kimsenin kalmaması, yapılacak yardımların miktarı ve niteliği gibi konular görüşülerek değerlendirildi.