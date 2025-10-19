Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü uzmanları, Çorum’da sanayicilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
Toplantıda Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ihale süreçleri, Türk firmaları için nükleer sektördeki iş fırsatları ve Türkiye’nin gelecekteki nükleer projeleri hakkında sunum yapılacak.
Etkinlik, 21 Ekim Salı günü saat 10.00’da Çorum Teknokent toplantı salonunda gerçekleştirilecek.
Çorum Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, tüm sanayicileri toplantıya davet etti.
Muhabir: Yüksel Basar