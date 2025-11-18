Sungurlu Şehit Mahmut Peşmen İmam Hatip Ortaokulunda görev yapan Türkçe Öğretmeni Nurcan Kocaman’ın ikinci kitabı “Matrak Mahalle’ yayınlandı.

Öğretmen Yazarlar Yayınevinden çıkan kitapta bir mahallede yaşanan olaylar ele alınıyor.

Kitabın arka sayfasında içerik ile ilgili şu notlar yer alıyor:

“Mahallenin çocuklarının her birinin bir yeteneği vardır. Nazlı ise kendini çok yeteneksiz hissediyordu. Bu hayat neden bu kadar sıkıcı olmak zorundaydı!

Bir gün mahalleye yaşı ve gizemli bir kadın taşınır. Onun taşınmasıyla Matrak Mahalle daha neşeli bir dünya hâline gelecektir. Yüreği ağıza getiren serüvenler!

Görünmez kazalar! Aile içi iletişim. Kendini keşfetme. Dostluk ve arkadaşlık! Veeeee en önemlisi de sınırsız eğlence! Haydi siz de Matrak Mahalle’ye konuk olun. Nazlı ve arkadaşlarının maceralarına ortak olun. İyi eğlenceler!”