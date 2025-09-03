Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu, il teşkilatıyla birlikte mazbatasını aldı.

Mazbata töreninin ardından partinin Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, Kuşcu’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu ise yaptığı açıklamada, “Bugün mazbatamızı alarak görevimizi resmen devraldık. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Aşıla’nın nazik ziyaretleri bizlere güç vermiştir. İnşallah hep birlikte sahada daha çok çalışacağız, milletimizin sesine kulak vereceğiz” dedi.

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanlığı’nda gerçekleşen ziyaret, toplu fotoğraf çekimi ve karşılıklı iyi dileklerin ardından sona erdi.