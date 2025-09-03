Çorum’un Sungurlu ilçesindeki bereketli su kaynaklarında, göletleri balıklandırma çalışması yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın iç su ürünleri üretimini artırma projesi kapsamında bölgedeki dört farklı gölete toplam 80 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hicabi Berişbek’in denetiminde görevliler tarafından yürütülen çalışma ile su kaynaklarındaki balık popülasyonunun sürdürülebilir şekilde artırılması hedefleniyor. Proje kapsamında en fazla yavru balık 50 bin adet ile Hacılarhanı Göleti’ne bırakılırken, bunu 15 bin adetle Aşağı Fındıklı Göleti, 10 bin adetle Alembeyli Göleti ve 5 bin adetle İnegazili Göleti takip etti.

"İLÇE SINIRLARINA TOPLAM 281 BİN YAVRU SAZAN BIRAKILDI"

Yapılan açıklamada, çalışmanın Çorum genelinde yürütülen daha büyük bir projenin parçası olduğu vurgulandı: “Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüzce yürütülen su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve iç su ürünleri üretiminin artırılması amacıyla Çorum sınırlarında bulunan İskilip, Kargı, Oğuzlar ve Sungurlu ilçelerinde bulunan su kaynaklarına, toplam 281.000 adet yavru sazan balığı bırakılmıştır.”