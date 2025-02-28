Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşçu, il basında düzenlediği basın toplantısında ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek; “Bu ekonomik darboğazdan, geçim darlığından çıkışın yolu, alınacak erken seçim kararıyla, hekimi de reçeteyi de değiştirmektir. İlk seçimde Yeniden Refah Partisi’ni iktidara getirmek, Milli Görüş ve Adil Düzen reçeteleriyle, yolsuzluğu da yoksulluğu da bitirmektir.” dedi

İNSANLARIMIZ RAMAZAN’I NASIL GEÇİRECEK?

Türkiye’de vatandaşların Ramazan öncesi ekonomik durumu hiç iyi olmadığını kaydeden Kuşcu; “Ramazan öncesi iyice tırmanışa geçen gıda fiyatları, dar gelirli ve yoksul milyonlarca insanımızın belini maalesef büktükçe büküyor. İnsanlarımız, mübarek oruç ayı öncesi hurma, zeytin, kayısı gibi iftarlıkları bile ne yazık ki camın gerisinden, ancak vitrinden izleyebiliyor. Ramazan pidesi, et, kıyma, kuruyemişler almış başını gidiyor. Sucuğun, pastırmanın televizyon reklamları dışında yüzüne bakılmıyor. Ramazan fırsatçıları da bu arada işbaşında. Gıda fiyatları, fırsatçıların tekelinde, tırmandıkça tırmanıyor. Piyasayı kontrol altında tutması gereken Ticaret Bakanlığı da Ticaret Bakanı da ortalıkta görünmüyor. Tarıma destek sağlayarak, çiftçiye sahip çıkarak gıda arzını yüksek tutması; sebze ve meyve hallerini, toptancıları denetleyerek gıda fiyatlarını kontrol altına alması gereken Tarım Bakanı’nı gören var mı? Maalesef Tarım Bakanı da Bakanlığı da yok. Bakan çok, vatandaşın halini gören yok. Bu şartlar altında Diyanet İşleri Başkanlığımız, çok ince hesaplar yaparak fitre rakamını açıklıyor: Kaç lira? 180 lira. Harca harca bitmez. Türkiye’nin anlata anlata bitiremedikleri ekonomik ve sosyal gelişmesinden, kalkınmasından, refahından; garip gurebanın, fakir fukaranın payına düşen, 300 gram kıyma parası. Şimdi gelin, kişi başı 180 lirayla, 4 kişilik bir ailenin, 30 günlük gıda harcamasının, Mübarek Ramazan ayında iftar ve sahur hesabıyla kaç lira tuttuğuna bakalım: 4 kişi 180 liradan 1 sahur 720 lira. 4 kişilik ailenin 1 günlük iftar ve sahurunun toplamı 1440 lira. 4 kişilik ailenin 30 günlük iftar ve sahurunun toplamı 43 bin 200 lira. Asgari ücret ne kadar? 22 bin 104 lira. En düşük emekli aylığı ne kadar? 14 bin 469 lira. Nasıl çıkacağız bu hesabın içinden? İnsanlarımız Ramazan’ı nasıl geçirecek? Askıda ekmek uygulamasını biliyoruz. Şimdi Ramazan vesilesiyle askıda pide uygulaması da başlar. Bu arada, Cumhur İttifakı ortağı MHP askıda buğday uygulamasını başlattı. Askıda 9 gülek buğday diyorlar, yani 225 kilo. Cumhur İttifakı da bu çağrısıyla artık itiraf ediyor ki; kırsaldaki vatandaşımız, köylümüz bile öğütülmemiş buğdaya muhtaç durumda.” şeklinde konuştu

Öncelikle başta Gazze olmak üzere dünyada milyonlarca Müslüman’ın toprakları işgale uğradığını, evleri başlarına yıkıldığını ve, aç, biilaç olarak Ramazan ayına girdiğini sözlerine ekleyen Kuşcu; “Yokluklar içinde, yoksul ve çaresiz olarak. Allah’tan, kendilerine ebedi kurtuluş ve huzur diliyor, öz yurtlarında düşman işgalinin bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz. Bununla birlikte bizlerin de, dualarımızın yanında, yapabileceklerimizi yapmamız gerektiğini hatırlatıyoruz. Öncelikle yapabileceğimiz; başta Selamet Derneği olmak üzere, çeşitli yardım kuruluşlarınca başlatılan yardım kampanyalarına zekât, sadaka ve cömert bağışlarla katılmaktır. Mağdur ve mazlum kardeşlerimizin acısına ortak olmak, taşıdıkları yükün ağırlığını, onları hatırlayarak azaltmaktır.” ifadelerini kullandı