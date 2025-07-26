Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Mesajına, “Halkın doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşmasını sağlayan, demokrasinin en önemli unsurlarından biri olan basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz” diyerek başlayan Nuri Kuşçu,

“Sansürün kaldırıldığı bu anlamlı günde, toplumun haber alma hakkını savunan, gece gündüz demeden çalışan gazetecilere minnettarız. Basın özgürlüğünün tam anlamıyla yaşandığı, etik ilkelerin korunduğu, özgür ve bağımsız bir medya umuduyla... Kalemiyle, objektifiyle, mikrofonuyla emek veren tüm basın emekçilerinin bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.