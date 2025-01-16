AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan, Osmancık'a yapılacak olan 2025 yılı Adalet Bakanlığı yatırım programına alınan 1000 kişilik kapalı cezaevi projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

50 bin metrekare kapalı alana sahip olacak cezaevi projesinin 2025 yılı içerisinde başlayıp 2027’de tamamlanmasının planlandığını ifade eden Şerif Okudan, cezaevinde 400 sivil personel ve 300’e yakın rütbeli askerin görev yapacağını söyledi.

Okudan, projenin Osmancık’ın çehresini değiştireceğini ifade ederek, “Bu hizmetlerin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç’a ve Çorum Milletvekilimiz Sayın Av. Oğuzhan Kaya’ya Osmancık halkı adına teşekkür ediyorum.” açıklamasında bulundu.