Çorum’da trafik yoğunluğunun yaşandığı Osmancık Caddesi Özgürevler Kavşağına sinyalizasyon sistemi kuruldu. Karayolları sorumluluğundaki kavşakta güvenlik risklerinin artması üzerine devreye alınan sistemle birlikte, bölgedeki trafik akışını düzenlemek amacıyla Özgürevler 23. Sokak, Özgürevler 25. Sokak, Mahmutevler 27. Sokak ve Bayat Gediği 2. Sokak tek yönlü hale getirildi.

Osmancık Caddesi’nin Özgürevler 23. Sokak ve Mahmutevler 27. Sokak ile kesiştiği kavşakta sık yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle sinyalizasyon sistemi devreye alındı.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, kavşakta trafik yoğunluğu ve güvenlik riskinin artması üzerine ilgili Karayolları Şefliği’nin bilgisi dahilinde sinyalizasyon sistemi kuruldu.

Öte yandan, Osmancık Caddesi üzerinde söz konusu kavşak ile İskilip kavşağı arasında bağlantının bulunması nedeniyle Bayat Yolu köprüsü ile Mahmutevler 6. Sokak arasında trafik yükünün artacağı belirtildi. Dar sokakların özellikle ağır vasıta trafiğinde ve iki yönlü araç geçişlerinde sıkıntı oluşturacak olması nedeniyle Özgürevler 23. Sokak, Özgürevler 25. Sokak, Mahmutevler 27. Sokak ve Bayat Gediği 2. Sokak tek yönlü trafik akışına geçirildi.

Açıklamada, vatandaşların daha güvenli ve rahat bir şekilde trafikte hareket edebilmeleri için yeni düzenlemelere uymalarını ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri istendi.