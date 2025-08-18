Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nun çalışmaları sürüyor.

Komisyonda görüşülen konulara ilişkin bugünkü yazısında kulis aktaran gazeteci Talat Atilla, Cumhur İttifakı'nın anayasanın ilk 4 maddesine dokunulmamasında görüş birliği olduğunu yazdı.

"Polis güçleri DEM'li başkanların emrinde olsun istiyor"

Anayasanın 66. maddesinde yer alan "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür...." ifadesine DEM'i itiraz ettiğine değinen Atilla, tartışmaların devam ettiğini aktardı. Atilla, sözü Öcalan'ın önerisine getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Öcalan, "polislerin belediyelere bağlanmasını" istemiş. Yani anlamı, DEM'in kazandığı yerlerde polis güçleri DEM'li başkanların emrinde olsun istiyor. Son seçimde DEM 75 civarında belediye kazandı.

Öcalan'ın talebi hayata geçmiş olsaydı, ya da geçerse hangi parti, nereyi kazanırsa, emniyet güçleri o başkanın emrine verilecek(ti.)

"İktidar, MHP ve güvenlik unsurları bu teklife şu ana kadar sıcak yaklaşmamış"

Öcalan bu talebini, "Dünya şehirlerinde merkezi yönetimler yetkilerini yerel yönetimlere devretti. Hatta eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da 2006 yılında bu öneriyi kamuoyuna açıklamıştı" diyerek muhataplarına bu konuda ısrar da etmiş ama aldığım bilgilere göre iktidar, MHP ve güvenlik unsurları bu teklife şu ana kadar sıcak yaklaşmamış. Öcalan’ın bu konuda ısrarı halen devam ediyor mu onu bilmiyorum..."