Tarihçi İlber Ortaylı Uygur Türklerini gündeme taşıdığı açıklamaları sosyal medyanın bir kez daha gündemine geldi. Bilindiği gibi Çin, Uygur Türklerine sistematik olarak baskı uyguluyor ve zorla çalışma kamplarına gönderiyor. Çin'in bu yok etme politikasına dikkat çeken İlber Ortaylı şu öneriyi getirdi:

-"Uygur Türkleri, Çinlilerin nükleer deneme alanındalar, yok olacaklar. Şakası yok adamlar yamyam.

Uygurların iltica talebi kabul edilsin

-Uygurların iltica talebini kabul etmeliyiz. İhtiyacımız var. Ziraatimiz hayvancılığımız sukut halde.

Çukurova boş

-Dünyanın en bereketli toprağı Çukurova işe yaramıyor, yapamıyorlar. İnsanlar çalışma şevkini kaybetmiş, çalışmıyorlar. Ya kendilerini ıslah ederler yahut birilerini yerleştirmeliyiz buralara.

-Dünyanın bu kıtlık durumunda ben Çukurova'nın zirai fonksiyonunu kaybetmesini seyredebilir miyim? Böyle bir çılgınlık olabilir mi? Dünyada yok olmaz. Onun için bir şey yapacak, nüfusunuzu yenileyeceksiniz.

Türkiye şanslı kendi ırkı var

-ABD rastgele alıyor, İsrail kendi dindaşlarını alıyor. O bakımdan talihli bir ülke de Türkiye'dir. Bizim kendi ırkımız var etrafımızda.